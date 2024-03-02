Во время разговора немецкие офицеры обсуждали возможность размещения крылатых ракет в Украине.

Записи военнослужащих Бундесвера, которые обсуждают поражение российских целей с помощью дальнобойных ракет Taurus немецкого производства, вероятно, являются подлинными. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на экспертов. Судя по всему, это была запись перехваченной телефонной конференции.

Сейчас секретная служба Бундесвера MAD расследует, действительно ли могли прослушивать военных.

Кроме того, во время встречи немецкие офицеры были очень неосторожными, ведь использовали легкую для прослушивания платформу WebEx.

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"Учитывая взрывоопасный характер тем, в этом случае следовало использовать зашифрованную линию. И не исключено, что инцидент будет иметь эскалацию. Ведь WebEx регулярно используется немецкими вооруженными силами и министерством обороны. Решающий вопрос сейчас: могли ли российские агентства получить доступ к еще большему объему внутренней информации? Это было бы катастрофой, особенно в нынешней ситуации", - подчеркнул журналист Маттиас Гебауэр.

О чем говорили немецкие офицеры во время разговора

Во время разговора, который якобы перехватили россияне, офицеры обсуждали в частности вражеские цели, которые Украина могла бы теоретически уничтожить с помощью ракет Taurus. Среди них речь идет и о стратегически важном для российских оккупантов Крымском мосту, пишет DW.

Также они отмечали, что в целом можно передать Украине 100 таких ракет в два транша, то есть по 50.

Немецкие офицеры якобы отмечали, что "мост на востоке трудно достать", поэтому для этого "может понадобиться не десять и даже не двадцать ракет".

Однако военные Бундесвера, вероятно, добавили, что если все же Taurus передадут Киеву, то ракеты смогут применить только через восемь месяцев, ведь необходимо убрать возможность "ошибочного применения".

Дальнобойные ракеты Taurus для Украины

В то же время Шольц заявил, что не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, ведь с помощью них можно наносить удары по Москве, однако российская пропаганда все равно пытается использовать эту запись.

"Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, на не той работе и не в то время", - заявил бывший министр обороны Бен Уоллес газете Evening Standard.

Отметим, что Taurus - это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, которая предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных целей.

Известно, что ракета Taurus является аналогом британских Storm Shadows, их характеристики очень похожи. Их можно использовать очень гибко, однако Taurus имеет несколько больший диапазон.

Максимальная дальность полета ракет составляет 500 км, однако версии, которые идут на экспорт имеют значительно меньшее расстояние полета, а именно от 300 до 400 км.

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