Двое мужчин, смеясь, избивали дорожный знак ногами и головами.

В Воронежской области двое мужчин напали на дорожный знак пешеходного перехода.

Видео драки появилось в социальных сетях. Telegram-канал "Лента дна" пишет, что перед сражением молодые люди выпили пива.

"Два друга из Воронежской области, выпив пива, решили подраться с дорожным знаком. Парни били конструкцию как ногами, так и головами, а после ушли как ни в чем не бывало", - говорится в сообщении.

На снятых кадрах мужчины в темное время суток, смеясь, по очереди смело атакуют знак головами. Затем один из них делает несколько ударов ногой с разворота.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика

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Автор: Катерина Комолова