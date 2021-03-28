Инцидент произошел на улице Яблочкова / иллюстрация dnepr24.com.ua
В Москве потасовка 10-летних детей переросла в драку с участием их родителей.
Об этом сообщает Рен ТВ.
Инцидент произошел на улице Яблочкова. Мужчины пытались разнять своих детей, но в результате один из москвичей ударил другого. Затем он повалил и ребенка мужчины и нанес ему удары.
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Известно, что пострадавшего мальчика госпитализировали с ушибами мягких тканей головы, гематомами лба, правой конечности.
Нападавший же после драки забрал своего ребенка и уехал домой.
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