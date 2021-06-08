Подробности попавшей на камеру потасовки неизвестны, судя по всему, ее участники были нетрезвыми.

В городе Вишневое на Киевщине очевидцы сняли на видео, как человек на инвалидной коляске стал участником потасовки. Ради этого он даже встал с кресла.

Видео инцидента разошлось по cоцсетям и Telegram-каналам, рассмешив пользователей.

Подробности попавшей на камеру потасовки неизвестны, судя по всему, ее участники были нетрезвыми. О состоянии здоровья героя видеоролика информации также нет.

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Ранее на улице в Черновцах заметили «попрошайку» с дорогим смартфоном, которая просила на улице деньги у людей. Скрывающую лицо женщину застукали с телефоном, напоминающим iPhone 7 Plus.

Информация об инциденте завирусилась в соцсетях. В комментариях писали, что под маской скрывается молодая женщина.

В 2019 году журналисты раскрыли схему крышевания попрошаек в метро Киева. Они подсчитали, что всего за неделю попрошайничеством можно заработать 3 тысячи гривень.

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Автор: Дмитрий Захаров