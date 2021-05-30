Храбрый киевлянин выяснял отношения с тканым изделием в одном из дворов столицы.

В Киеве очевидцы засняли героическое "сражение" мужчины и ковра.

Видео опубликовал "Киев Оперативный".

Схватка произошла в столичном дворе на проспекте Правды, 68А.

На кадрах из ролика полуголый житель с палкой за поясом смело подходит к висящему ковру, со всей силы бьет его правой, затем ударяет головой. При этом мужчина пытался поразить противника не только силой мышц, но и словом, эмоционально что-то приговаривая.

Вероятно, на видео попал не весь бой, однако, судя по всему, храбрый киевлянин решил в итоге все-таки отступить.

"Вступил в неравный бой с ковром? Будь готов к поражению", - говорится в подписи к видео.

В комментариях в соцсетях одни решили в шутку поддержать мужчину: "Легко писать такой пост, когда ни разу не дрался с ковром", других герой разочаровал: "Дон Кихот уже не тот", а кто-то сочувствовал очевидцам, снявшим это видео: "Иногда лучше не выглядывать в окно".

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Автор: Катерина Комолова