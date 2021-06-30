По словам очевидцев, в одном из ТЦ мужчина попытался пройти на вакцинацию без очереди, а женщины преградили ему дорогу.

В подмосковном городе Пушкино люди подрались из-за очереди на прививку против COVID-19.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Life Shot. По его информации, все произошло в торговом центре "Акварель", а у одной из пострадавших в результате потасовки женщин диагностировали перелом челюсти.

"Сообщается о двух пострадавших женщинах. По словам очевидцев, в ТЦ "Акварель" мужчина попытался пройти на вакцинацию без очереди. Дамы преградили ему дорогу, началась потасовка. У одной из пострадавших перелом челюсти", - сообщает Telegram-канал.

На кадрах видео видно, что у входа в пункт вакцинации образовалась очередь, однако один из мужчин, в белой футболке, судя по всему, пытался пройти на прививку вперед остальных. Другой, в черной одежде, заметив это, стал его отталкивать. Из толпы слышны выкрики, что вакцинация проходит в порядке живой очереди.

Далее в ролике к мужчине в белой футболке подбегает женщина, стоявшая ранее в очереди рядом, и бьет его кулаками. Охранники отвели ее в сторону, однако та снова набросилась на мужчину с криками.

В конце видео в кадре появляется еще одна, по-видимому, пострадавшая женщина: ей оказывают какую-то помощь, а также демонстрируются повреждения на коже.

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Автор: Катерина Комолова