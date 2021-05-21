У железнодорожного вокзала подрались водитель маршрутки и пассажир / скриншот
В Одессе водитель маршрутки набросился на пассажира.
Видео очевидцев инцидента опубликовал местный Telegram-канал.
Драка произошла на остановке возле железнодорожного вокзала. По предварительной информации, пассажир пытался выйти, не заплатив. Однако в конце концов бросил водителю деньги и грубо высказался в его адрес.
Тогда водитель выбежал из салона и набросился на мужчину. В руках у нападавшего была дубинка.
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