Россия, скорее всего, готовит провокации, в том числе информационные атаки, в связи с выдворением их церкви из Киево-Печерской лавры, считает Институт изучения войны (ISW).
Накануне за судьбу Московского патриархата, который безуспешно пытается отделять себя от РПЦ, заступился террорист Игорь Гиркин (Стрелков).
Гиркин и еще один террорист Александр Ходаковский использовали эту ситуацию, чтобы обвинить Украину в якобы религиозных гонениях. По их словам, украинские власти пытаются якобы "натравить русских по обе стороны "искусственной границы".
ИПСО россиян направлена на делегитимацию украинского государства, отмечает Институт изучения войны.
Вместе с тем уже сегодня, 15 марта, Гиркин в ответ на обращение к Зеленскому митрополита Павла и других лиц Московского патриархата с просьбой не выдворять их из лавры, заявил, что лучше бы попы тогда уже шли "в католики".
В этом видео попы МП вспоминают, как молились за президентство Зеленского, потому просят "не обижать лавру".
"Поздно спохватились, типа-святые отцы и братие! Раньше надо было, раньше! Не туда подались, бедные, надо было сразу в униаты (а лучше - в католики), или - худо-бедно - в раскольники. А вы все надеялись ,что "как-нибудь пронесет - и невинность соблюдем, и доходная Лавра при нас останется", - написал террорист.
УМП МП выселяют из Киево-Печерской лавры – что известно
С 29 марта УПЦ МП должна освободить все помещения Киево-Печерской лавры. Администрация заповедника разорвала контракт с Московским патриархатом после найденных комиссией нарушений договора.
Согласно договорам, УПЦ МП могла свободно и безвозмездно пользоваться помещениями лавры, материальными ценностями и культовыми сооружениями.
Вместе с тем Московский патриархат уперся, что покидать здания не будет, так как не видит "юридических оснований" такому решению администрации заповедника.
В Минкульте отметили, что покинуть территорию лавры придется всем духовным лицам, попавшим под санкции СНБО. А это, в том числе, митрополит Павел.