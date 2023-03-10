В УПЦ МП заявили, что не получили "никакой информации о юридических основаниях" расторжения заповедником "Киевско-Печерская лавра" догора на аренду Московским патриархатом территорий и зданий исторического комплекса.
Это означает, что УПЦ не может выселиться из монастыря, заявил в комментарии подсанкционной "Стране" председатель Синодального информационно-просветительского отделения УПЦ владыка Климент.
"Непонятно, на основе чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранено монахами. На каком основании передавать это людям, которые к нему не имеют никакого отношения?" - добавил Климент.
В УПЦ МП обвинили администрацию заповедника, что та, мол, "только разрушала все предыдущие годы и теперь хочет отобрать его (наследие - УНИАН) у нас".
Вместе с тем в заявлении УПЦ на официальных ресурсах церкви содержится лишь то, что Минкульт якобы поставил "свой ультиматим", а единственным основанием является якобы "прихоть чиновников". Никаких упоминаний о том, что монахи будут оставаться в монастыре там нет.
УПЦ МП выселяют из лавры - что известно
Заповедник "Киево-Печерская лавра" расторгает договоры аренды территорий и зданий со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП уже с 29 марта.
В письме к УПЦ МП администрация заповедника ссылается на выводы межведомственной рабочей группы. Специалисты во время своей работы установили нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества.
Договор был заключен между сторонами в июле 2013 года. Согласно его условиям, Московский патриархат мог безвозмездно пользоваться культовыми постройками и другим госимуществом.
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