Московский патриархат, по мнению Лебедя, выгнать из лавры не удастся.

Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь ("Мерседес") во время богослужения запугивал свою паству "апокалипсисом" и "людьми в рясах", которые якобы придут осквернять храмы.

Так Павел рассказывал о якобы последствиях того, что Московский патриархат заставляют покинуть все помещения Киево-Печерской лавры, говорится на видео с камеры видеонаблюдения.

Из этого митрополит сделал выводы, что "с Украины начинается апокалипсис". "29 марта мы, монахи из более 200 человек, должны будем оставить в Киево-Печерской лавре свой дом. Внуки революции, вождей, гонителей Церкви Христовой сегодня прикрываются главным.. Видимо ... не видимо, а точно Апокалипсис начинается с Украины", - убежден поп.

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Однако, считает Лебедь, МП выгнать из Лавры не удастся: "Мы до последнего будем отстаивать свои права. Мы будем до последнего отстаивать свои святыни".

"Есть люди, которые, надев на себя священническую одежду, мечтают осквернить все, что можно...", - начал запугивать Павел свою паству.

Митрополит МП очень прозрачно намекнул, что этими "людьми" являются священнослужители из ПЦУ. "Здесь они осквернили Успенский, Трапезный соборы ... Они поносят Церковь и поносят Христа. Они поносят тех, кто ходит в Церковь", - ответил Павел.

УПЦ МП выгоняют из Киево-Печерской Лавры - что известно

С 29 марта Московский патриархат должен освободить все помещения Киево-Печерской лавры, которыми безвозмездно пользовался на условиях договоров 2013 года, о чем шла речь в письме администрации заповедника к УПЦ МП.

Также монахи МП должны вернуть государству все материальные ценности и культурные достояния. Минкульт проверит сохранность мощей святых.

В то же время в УПЦ МП утверждают, что не увидели в письме от заповедника "юридических оснований" освобождать помещения. Более того, в МП также намекнули, что не будут возвращать другое госимущество.

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