Стало известно, в каких регионах России чаще всего ищут гей-порно (инфографика)

Москва и Питер лидируют с колоссальным отрывом.

Один из крупнейших порносайтов xHamster назвал регионы РФ, в которых пользователи чаще всего интересуются «взрослыми» видео ЛГБТ-направленности.

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Как сообщает TJournal, первые две строчки по количеству посещений подсайта «Геи» на xHamster заняли Москва и Санкт-Петербург. Кроме двух столиц лидерами стали Краснодарский край, Свердловская область и республика Башкортостан. Аналитики порносайта считали не количество поисковых запросов, а именно число визитов на специальный гей-подсайт.

Москва и Питер стали лидерами и по количеству посещений подсайта «Транс». В десятку лидеров также вошли Краснодарский край, Свердловская область, а также республики Башкортостан и Татарстан.

Сайт также проследил, в каких регионах РФ вырос в наибольшей степени вырос интерес к ЛГБТ-роликам, если сравнивать 2019 и 2020 годы. Наибольший рост интереса к разделу «Геи» на xHamster зафиксировали в Чукотке (больше 80%), Еврейской автономной области (почти 40%) и Бурятии (более 20%). В топ также вошли Сахалин, Смоленская и Пензенская области.

Аналогичную статистику роста интереса за год подсчитали и для подсайта «Транс». Больше всего количество заходов выросло в Чукотке, ЕАО, республике Адыгее, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае — везде больше 30%.

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