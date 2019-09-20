Портит имя института: на Урале студента заставили доказать, что он не гей

Проректора смутило, что у парня телефон розового цвета.

Одного из студентов Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую якобы удалось вычислить через соцсети.

Об этом пишет Lenta.ru.

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По словам студента, проректор заявил ему, что тот «портит имя института». Кроме того, проректора смутило, что у учащегося телефон розового цвета. В итоге студента отправили собирать характеристики из школы и с места работы, чтобы доказать, что он не гей. Из ЛГБТ-групп он вышел.

Студент рассказал, что «доказательства» нетрадиционной сексуальной ориентации собрала специальная служба мониторинга морального облика студентов УрГЭУ, которая призвана следить, в частности, за публикациями учащихся в соцсетях.

По словам проректора вуза по социальной работе Романа Краснова, мониторинг «вели и будут вести», потому что вуз является государственным. «Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы».

Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке состоялся самый большой в истории ЛГБТ-парад.