ФСБ также намерена использовать потенциальный новый доступ к базам данных, чтобы легче маскировать свои операции.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пытается усилить слежку за российским населением и населением оккупированной Украины, используя для этого сеть интернет, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW).

"Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, вероятно, поддерживает поправки к законопроекту Госдумы России, которые расширят инструменты цифрового авторитаризма для слежки за пользователями российских интернет-, банковских и телекоммуникационных компаний", - говорится в отчете ISW.

Отмечается, что указанный законопроект позволит российским правоохранительным органам удаленно получать доступ, редактировать и удалять информацию в базах данных российских частных компаний.

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"Усилия ФСБ получить контроль над базами данных крупных компаний, вероятно, являются частью попытки усилить слежку за российским населением и населением оккупированной Украины. ФСБ также намерена использовать потенциальный новый доступ к базам данных, чтобы легче маскировать свои операции", - говорится в отчете ISW.

При этом отмечается, что потенциальный новый доступ ФСБ к базам данных частных компаний может повлиять на информационную безопасность в других странах, которые пользуются услугами российской ассоциации Big Data.

Цензура в РФ

Ранее сообщалось, что на оккупированной Россией части Донецкой области оккупанты вводят новые запреты. В частности, вводится цензура по почтовым отправлениям и интернет-сообщениям, а также контроль за телефонными переговорами.

Кроме того, в России массово цензурят учебники по истории, чтобы оправдать военное вторжение в Украину.

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