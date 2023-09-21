Теперь у врага возникли проблемы с мобильной связью и интернетом.

Во временно оккупированной Еленовке Донецкой области обезврежен узел связи российских захватчиков, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Прекрасное. В Еленовке под Донецком обезврежен узел связи. В том числе - мобильной связи оккупантов. Теперь с мобильным интернетом у оккупантов стало "очень не очень", - заявил он. По словам Андрющенко, это не позволит врагу корректироваться по линии фронта.

Напомним, в колонию именно в этом оккупированном поселке в мае 2022 года были вывезены украинские бойцы из "Азовстали". В ночь на 29 июля в колонии произошел взрыв, в результате которого разрушено здание, где содержались украинские военнопленные. Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским терактом. Украинская сторона не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

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Силы сопротивления активно работают во временно оккупированном Мариуполе. Например, они обнаружили и подожгли базу российских захватчиков в городе. За прошедшее лето партизаны ликвидировали десятки российских оккупантов.

Ранее Андрющенко сообщил, что всего ликвидировали 21 военного Российской Федерации на территории города и района.

Также Андрющенко рассказал, что в пыточных россиян во временно оккупированном Мариуполе продолжают исчезать люди - каждую неделю таких случаев от 50 до 100.

Он отметил, что родственникам людей, исчезающих в пыточных, которые оккупанты обустроили в Маруполе, практически не удается их отыскать. Реалии на оккупированных территориях таковы, что люди, которые занимаются поисками пропавших, могут стать следующими.

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