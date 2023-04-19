Отредактированные учебники должны поступить в школы к концу весны.

В России в новой редакции учебника "Окружающий мир" для четвертого класса, выпущенного издательством "Просвещение", убрали упоминания о Киеве в главах об истории Киевской Руси.

Об этом сообщает "Медиазона", которая ознакомилась с несколькими страницами новой версии учебника и сравнила их с версией 2021 года. Отредактированные учебники должны поступить в школы к концу весны и будут использоваться в следующем учебном году.

В старом издании говорилось, что летопись "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор. В новой версии Нестор стал просто монахом, без уточнения места службы.

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"Медиазона" также заметила, что в версии учебника 2021 года говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, а в новой версии — "в столице". Также поменялась фраза "После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь". Теперь она звучит так: "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь".

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