Наемник активно делился планами и хвастался тем, что получил "трофей" – машины убитых украинцев.

Один из наемников ЧВК "Вагнер", который принимал участие в войне против Украины и теперь находится в Беларуси, откровенно рассказал о своем отношении к убийству мирного населения.

Ранее судимый мужчина за 30, присоединившийся к ЧВК в 2014 году, поделился своими взглядами на войну с журналистами "Настоящее время. Беларусь", общавшимися с ним под прикрытием на одном из сайтов знакомств.

"Да я не военный, я грязный наемник. Честь, кровь, отвага", – говорит он о себе.

Видео дня

Размышляя о своей мотивации участвовать в войне, он называет два ключевых момента: ему нравится ощущение опасности и зарабатывать на этом деньги.

"[Воюют] за деньги. Война – это бизнес е*** (больших) масштабов, которых нам и не снилось. [Люди погибают, они] расходник. И это не нам решать. Это верхушки. А мы даже не пешки. А кто воевать-то будет. Если не мы – то ваши дети, браться. А нам п*** (все равно). Я сюда ради этого и пришел, чтобы опасность рядом была. Это затягивает больше, чем власть. Я же тебе изначально объяснял, что государству п*** (все равно) на народ. Это бизнес", – говорит он.

Любые попытки журналистов расспросить его о том, как он относится к тому, что война приносит страдания мирному населению, не увенчались успехом. Вместо этого наемник активно делился планами и хвастался зарплатой и награбленным.

"Тут просто машины перегонять надо. Машины трофейные зарегистрировать. Сами забрали, они трофейные. Мы их на войне забрали у укров. Они на них ездили, теперь их нет, они наши, вот как", – пишет мужчина.

На уточняющий вопрос о том, были ли убиты гражданские, которым принадлежали это авто, собеседник коротко ответил: "Не вникай".

Вагнеровцы в Беларуси - что нужно знать

В середине июля наемники ЧВК "Вагнера" начали массово перемещаться с оккупированных территорий Украины и России в Беларусь, где в деревне Цель под Осиповичами был разбит лагерь. Впоследствии стало известно, что наемники, чье количество Украина оценивает в более чем 5 тысяч человек, разбили лагерь на старых военных складах возле деревни Поплавы.

Журналисты выяснили, что в Беларуси наемниках пообещали гражданство и все условия для того, чтобы они могли создать тут семьи и остаться жить. В то же время перемещение "вагнеровцев" в РБ строго ограничено.

Вас также могут заинтересовать новости: