Пограничная служба в очередной раз призывает россиян не нарушать украинское законодательство, ответственность обязательно наступит.

В ГПСУ заявили, что экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину во время празднования его дня рождения в Донецке "передали протокол" о нарушении госграницы.

Как говорится на сайте службы, на днях пограничники установили, что гражданин России Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу, и нашли его место пребывания на временно оккупированной РФ территории в Донецкой области.

"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования ним дня рождения неравнодушные товарищи", - сообщили в ГПСУ.

Нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность, отмечают пограничники.

Пограничная служба в очередной раз призывает россиян не нарушать украинское законодательство, ответственность обязательно наступит.

Рогозина ранили в Донецке - что известно

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в гостинице оккупированного Донецка. Вместе с российским функционером был ранен еще и "глава правительства "ДНР" Виталий Хоценко.

Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, "проникающее осколочное ранение ягодиц", а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

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