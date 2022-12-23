Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи.

Раненого экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина перевозят в Москву, потому что донбасские врачи не смогли извлечь из его тела осколки снарядов.

Как пишет пропагандистский ресурс РИА Новости, врачи в Донецке и Ростове-на-Дону" не решились делать операцию" раненому Рогозину из-за ее сложности.

Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи.

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Вместе с тем предатель Олег Царев у себя в соцсетях заявил, что состояние Рогозина по сравнению с предыдущим днем резко ухудшилось. Снарядом задело и его жену – у нее якобы тяжелая контузия.

"К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Всё сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжёлая контузия", - написал Царев.

Сын Рогозина Алексей попытался сразу же опровергнуть информацию: "Все, кто пострадал 21 декабря в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке, где в эти дни располагалась группа военных советников, находятся под наблюдением высококвалифицированных донецких и ростовских врачей. Информация о том, что состояние Дмитрия Рогозина ухудшается, не соответствует действительности. О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано".

Рогозина ранили в Донецке - что известно

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в гостинице оккупированного Донецка. Вместе с российским функционером был ранен еще и "глава правительства "ДНР" Виталий Хоценко.

Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, "проникающее осколочное ранение ягодиц", а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Позже в ГПСУ заявили, что Рогозину во время празднования его дня рождения в Донецке "передали протокол" о нарушении госграницы. Нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность, отмечают пограничники.

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