Перед аудиенцией главарь "Вагнера" пребывал в отличном настроении, но разговор пошел не по его плану.

Последняя известная встреча погибшего главаря "Вагнера" Евгения Пригожина и российского диктатора Владимира Путина была напряженной. Лидер боевиков был в ярости.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ со ссылкой на информированный источник, эта встреча состоялась через несколько дней после мятежа. Джет МНТ Аэро забрал главу ЧВК "Вагнер" в Беларуси и доставил в Санкт-Петербург. 29 июня борт доставил пассажира в Москву.

"Евгений Пригожин летел в гордом одиночестве и пребывал в отличном настроении: слушал музыку, шутил с экипажем. Командиры ЧВК Вагнер добирались на аудиенцию с Путиным обычными рейсами и на машинах. В этот же день все вместе вылетели тем самым бортом Пригожина, потерпевшем крушение, в Санкт-Петербург", - говорит источник.

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О содержании разговора Пригожина и Путина остается только догадываться, но члены экипажа припоминают, что после встречи главарь "Вагнера" был вне себя от ярости.

"Глава наемников после встречи с Путиным был вне себя от злости и ярости, очитывал всех, кто его сопровождал. Все время полета он не замолчал и кричал, ругая пассажиров на повышенных тонах", - пишет проект.

Гибель Пригожина

23 августа под российским городом Тверь потерпел крушение самолет, в котором находился Евгений Пригожин, а также другие топ-офицеры "Вагнера".

На следующий день разведка США подтвердила, что глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. На борту могла быть бомба.

Как отмечают аналитики ISW, частная военная компания "Вагнер" больше не будет существовать как квазинезависимая структура после почти достоверного убийства ее главаря Евгения Пригожина, основателя Дмитрия Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова.

К гибели главаря "Вагнера" Евгения Пригожина может быть причастен генерал-майор Главного разведывательного управления РФ Андрей Аверьянов. Этот разведчик ранее фигурировал в громких политических отравлениях.

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