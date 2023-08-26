Лукашенко постоянно пытается изобразить себя суверенным лидером, несмотря на фактическую оккупацию страны Россией.

Выступление Александра Лукашенко по поводу гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было направлено на то, чтобы сбалансировать отношения с Кремлем и сохранить внутренний контроль.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики Института обратили внимание на то, что слова Лукашенко прямо противоречили его предыдущим заявлениям относительно сделки, которую он заключил при посредничестве между Кремлем и Пригожиным.

"Вчера ISW неверно спрогнозировал, что Лукашенко воздержится от публичных заявлений о смерти Пригожина, чтобы не усугублять свою шаткую позицию в отношениях с Кремлем. Желание Лукашенко сохранить видимость суверенного лидера перевесило любые подобные опасения", - подчеркнули эксперты.

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В отчете говорится, что хотя Лукашенко и заявил, что "вагнеровцы" продолжат действовать в Беларуси, но в последние недели численность их контингента сокращается из-за очевидно успешных усилий Кремля по ослаблению ЧВК "Вагнер".

"Лукашенко постоянно пытается изобразить себя суверенным лидером, несмотря на фактическую оккупацию страны Россией, и он надеется помешать своей внутренней аудитории рассматривать почти наверняка убийство Пригожина Путиным как одностороннюю отмену Кремлем соглашений, которые он заключил с "Вагнером"", - говорится в отчете.

Смерть Пригожина

Пригожин погиб в результате авиакатастровы, которая произошла на территории РФ 23 августа.

24 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к указанным событиям.

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