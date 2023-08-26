Выступление Александра Лукашенко по поводу гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было направлено на то, чтобы сбалансировать отношения с Кремлем и сохранить внутренний контроль.
Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики Института обратили внимание на то, что слова Лукашенко прямо противоречили его предыдущим заявлениям относительно сделки, которую он заключил при посредничестве между Кремлем и Пригожиным.
"Вчера ISW неверно спрогнозировал, что Лукашенко воздержится от публичных заявлений о смерти Пригожина, чтобы не усугублять свою шаткую позицию в отношениях с Кремлем. Желание Лукашенко сохранить видимость суверенного лидера перевесило любые подобные опасения", - подчеркнули эксперты.
В отчете говорится, что хотя Лукашенко и заявил, что "вагнеровцы" продолжат действовать в Беларуси, но в последние недели численность их контингента сокращается из-за очевидно успешных усилий Кремля по ослаблению ЧВК "Вагнер".
"Лукашенко постоянно пытается изобразить себя суверенным лидером, несмотря на фактическую оккупацию страны Россией, и он надеется помешать своей внутренней аудитории рассматривать почти наверняка убийство Пригожина Путиным как одностороннюю отмену Кремлем соглашений, которые он заключил с "Вагнером"", - говорится в отчете.
Смерть Пригожина
Пригожин погиб в результате авиакатастровы, которая произошла на территории РФ 23 августа.
24 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к указанным событиям.