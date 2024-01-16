Он попал в видео "Ангельского бессмертного полка СВО".

В РФ посмертно наградили медалью "За отвагу" серийного убийцу, воевавшего в Чечне и в Украине. Об этом сообщает общественное движение "Удмуртия против коррупции".

Глава Увинского района Владимир Головин опубликовал в сети видео под названием "Ангельский бессмертный полк специальной военной операции". В ролике заметили фотографию Максима Мышкина, которого в 2009 году приговорили к 24 годам 11 месяцам колонии строго режима за двойное убийство, покушение на третье убийство и грабеж.

Во время суда Мышкину было 26-лет, в СМИ его называли "душителем старушек". Мужчина проникал в дома своих жертв, душил их подушкой, а затем выносил деньги, ценные вещи и продукты. Его третьей жертве удалось выжить и заявить на него в полицию.

Видео дня

Могилу оккупанта нашли на Хохряковском кладбище Ижевска. Указывается, что он погиб 22 февраля прошлого года.

Маньяки в армии РФ:

Как известно, Россия вербует на войну против Украины заключенных, среди которых есть жестокие убийцы. Кроме того, "герои СВО" потом идут в российские школы, чтобы общаться с детьми "о важном".

СМИ сообщали, что российский диктатор помиловал как минимум двоих людоедов. В Перми назвали один из класов в честь осужденного за наркотики наемника "Вагнера". Также сообщалось, что Путин помиловал бывшего полицейского, осужденного за жестокое убийство.

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