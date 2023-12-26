Воспитанники интерната для особенных детей "с интересом" слушали преступника, которого помиловал Путин.

В российской школе патриотический урок "Герой нашего времени" провел вагнеровец, который зверски убил сожителя тещи, а потом воевал против Украины.

Как сообщает ASTRA, убийца, которого помиловал президент РФ Владимир Путин, выступил в школе-интернате в Ульяновске.

Отмечается, что Каражаев Алаберды в 2016 году был осужден за убийство сожителя своей тещи. В судебных документах говорится, что преступление совершено в марте 2016 года в поселке Лесная Дача Ульяновской области, куда "герой" приехал на похороны тещи. Во время поминального обеда, будучи пьяным, он нанес жертве не меньше 16 ударов по голове сковородкой и кочергой.

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Будущий участник войны против Украины получил за убийство родственника 9 лет колонии строго режима.

"20 декабря 2023 года Ульяновская школа-интернат №88 "Улыбка" для детей с особенностями отчиталась на своей странице в "ВК" о том, для учеников провели урок "Герой нашего времени". Урок-лекцию провел помилованный Путиным после участия в войне с Украиной экс-вагнеровец Каражаев Алаберды Егендурдынович", - говорится в сообщении.

По данным ресурса, с сентября 2022 года по март 2023-го мужчина принимал участие в войне на территории Украины.

"Ребята проявили большой интерес к проявлению героизма и испытали чувство гордости за вклад героев в благополучие людей, сохранение нашей Родины. Низкий поклон Вам воины России!", — говорилось в публикации школы.

ASTRA акцентирует,: после того, как СМИ обратили внимание на то, что лекцию школьникам проводил убийца, публикацию об уроке со страницы школы удалили.

ЧВК "Вагнер" и война в Украине

Как сообщал УНИАН, участники ЧВК "Вагнер", которые воевали против Украины, вернувшись домой, совершают новые зверства. В частности, лишь по официальным данным, в Ивановской области как минимум 13 вагнеровцев совершили имущественные преступления "против личности". Но реальные масштабы рецидива могут быть более значительными – речь идет о сотнях преступлений. Такая же ситуация – в других регионах РФ, куда возвращаются такие "герои войны".

Как сообщало российское издание "Верстка", на помилованных президентом РФ Владимиром Путиным бойцов ЧВК "Вагнер", вернувшихся с войны в Украине, уже возбудили более 190 новых уголовных дел. При этом большинство из преступников не стали снова наказывать лишением свободы.

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