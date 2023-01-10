Песков "не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию".

Кремль не нашел объяснение назначению генерала Александра Лапина, сдавшего, по утверждению кремлевских "блогеров", Лиман, на пост начальника штаба Сухопутных войск ВС России.

Как пишет ТАСС, спикер Путина Дмитрий Песков "не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию".

"Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", - ответил Песков.

Ранее российские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о высоком назначении Лапина в Вооруженных силах РФ. Однако официально в Кремле это не комментируют.

Кто такий Лапин

59-летний генерал Лапин руководил рашистами в Сирии, а летом 2022 года получал похвалу от Минобороны РФ за захват Лисичанска.

Также Лапин возглавлял российские войска, когда ВСУ организовали их оперативное окружение в Лимане. По мере хаотичного побега многие подразделения ВС РФ понесли большие потери – ВСУ огнем контролировали пути их отхода.

Главным критиком Лапина тогда выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, предложивший бросить генерала на горячий участок фронта. Кадырова поддержал и главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

После провала на Лиманском направлении Лапина отправили в отпуск. Рашистские "блогеры" распространяли "информацию" о его якобы "ликвидации".

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