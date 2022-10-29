Ранее стало известно, что командующего войсками в Украине уволили.

СМИ сообщили, что в России якобы достали из Москвы-реки тело генерал-полковника Александра Лапина. Он командовал группировкой российских войск "Центр".

О смерти Лапина со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил "24 канал".

"Из Москвы-реки 29 октября извлекли тело российского генерала Александра Лапина. Он командовал группировкой захватнических войск "Центр".На месте работают медики и спасатели", - сообщает издание.

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Также предполагалось, что генерал-полковника, который "сдал" Лиман, могли "убрать" глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнера (ЧВК Лига) Евгений Пригожин. Ранее они критиковали Лапина, из-за чего в СМИ заговорили о конфликтах среди российского командования.

Однако это оказалось фейком. Так, публицист Сергей Талк запостил в своем Twitter "информацию" о якобы смерти Лапина, после чего ее "подхватили" СМИ. Вскоре Талк пошутил о том, что в следующий раз он будет добавлять к своим постам специальную пометку, чтобы все понимали юмор.

"Я прямо даже жалею, что написал сегодня эту шутку в Твиттере! Пошла гулять новость по Интернету. Надо будет в конце каждого сообщения ставить знак ЧЮ - чувство юмора" - написал он и прикрепил скриншот опубликованной "сенсации" от СМИ.

Александр Лапин: что известно о генерал-полковнике РФ

11 сентября стало известно, что российское руководство в ответ на новые поражения на фронте снова сменило командование западной группировки ВС РФ. Командовать западной группировкой поставили генерал-лейтенанта Александра Лапина, руководившего войсками "Центр", вместе со своим штабом.

1 октября глава Чечни Кадыров "взвыл" из-за провалов РФ в Лимане и сразу же нашел виноватых. Он публично заявил, что ответственность за провал в Лимане лежит на плечах генерал-полковника Александра Лапина, которому приписывают "героическое взятие" Лисичанска.

Сегодня, 29 октября, стало известно, что Лапин, который командовал группировкой российских войск "Центр", снят с должности.

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