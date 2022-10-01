Более того, Кадыров даже нашел виноватых и прямо указал, кто именно якобы виновен в очередном позорном провале российской армии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на провалы армии РФ в Лимане. Как известно, оккупанты оказались в окружении, их положение крайне плачевно. Из-за этого Кадыров едва ли не "взвыл" и потребовать использовать ядерное оружие.

В своем Telegram он "выкатил" целый пост о провале в Лимане, информацию об этом Кадыров назвал "горькой и обидной" правдой.

Конечно же, глава Чечни сразу же нашел виноватых. По его мнению, ответственность за провал в Лимане лежит на плечах генерал-полковника Александра Лапина, которому приписывают "героическое взятие" Лисичанска.

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"Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа.", - написал Кадыров.

По его словам, Лапин выставил на рубежах Лиманского направления мобилизованных мужчин из так называемой "ЛНР". Эти "мобики" стояли без связи и им не подвозили боеприпасы. Сам же Кадыров, как он утверждает, знал об этой ситуации еще две недели назад. Конечно же, он попытался "известить об опасности" Герасимова - начальника Генштаба РФ. Но Кадырова проигнорировали. Герасимов сказал, что он не сомневается в "таланте" Лапина.

"Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории. Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - разразился Кадыров.

Затем он принялся рассуждать о том, что командирами стоит назначать людей с твердым характером. Помимо этого, Кадыров решил отметить, что в армии не должно быть места для кумовства. Провал рашистов в Лимане настолько возмутил главу Чечни, что он принялся "истерить", а также требовать использования "ядерки".

Нам не хватило Изюма?... До сих пор обстреливается Донецк. Жители присоединившихся 4-х территорий хотят быть защищенными. Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество - оно и так сказало и сделало многое против нас. Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Все было бы хорошо, если бы не так плохо", - добавил Кадыров.

Лиманский котел: как армия РФ потерпела очередное позорное поражение

Информация о том, что рашисты окажутся в котле, активно обсуждается уже несколько дней. Западные аналитики сообщали, что ВСУ планируют взять силы РФ в окружение в Лимане.

Вскоре стало известно, что все пути из Лимана были взяты под огневой контроль ВСУ. Россияне потеряли все шансы на отступление.

Сегодня, 1 октября, ВСУ подтвердили, что украинские бойцы зашли в Лиман. Вскоре наши защитники показали первое видео с окрестностей города. Уже в обед в Вооруженных силах Украины подтвердили завершение окружения российской группировки в районе Лимана.

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