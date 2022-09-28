Аналитики отмечают, что наступление РФ на Бахмут потерпело неудачу, а украинские подразделения укрепляют позиции у Лимана, освобождая новые населенные пункты.

Украинские силы укрепляют позиции у Лимана на Донбассе и продолжают приближаться к городу, освобождая новые населенные пункты.

Об этом говорится в новой сводке о положении на фронте от американского Института изучения войны (ISW).

Так, по данным аналитиков, в районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, и украинские военные, судя по сообщениям с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там российской группировки и взять ее в оперативное окружение.

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Эксперты ISW пишут со ссылкой на украинские источники, что в течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел на северо-запад и север от лимана.

Кроме того, американский институт сообщает, ссылаясь на российские источники, что украинская артиллерия держит под огневым контролем последнюю дорогу для снабжения российских войск в городе через Сватово, Макеевку и Тернии. Украинские разведывательные и диверсионные группы уже замечены в городах Торское и Ямполь на юго-восток от Лимана.

О ситуации в районе Бахмута (единственного украинского города, где российские войска предпринимают активные наступательные действия) в сводке ISW сказано, что 27 сентября эти атаки закончились неудачей.

Эксперты института цитируют репортаж журналистов газеты New York Times, которые, ссылаясь на украинских военных, пишут о действия на бахмутском фронте ЧВК "Вагнера". По данным журналистов, "вагнеровцы" используют заключенных, отправившихся на войну, как пушечное мясо, и те часто сдаются в плен украинской армии.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что уже в ближайшее время Вооруженные Силы Украины могут окружить город Лиман в Донецкой области.

Контрнаступление ВСУ

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить застенки и замученных россиянами граждан.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

Тем временем оккупанты и коллаборанты убегают из городов, которые были захвачены Российской Федерацией еще в 2014 году. Предателей и захватчиков пугает украинское контрнаступление, в результате которого воины освободили Харьковскую область.

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