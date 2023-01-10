Ранее 59-летний генерал руководил рашистами в Сирии, а летом 2022 года получал похвалу от Минобороны РФ за захват Лисичанска.

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ.

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на источники в Минобороны РФ. До конца октября Лапин был командующим группировки российских войск "Центр".

Ранее 59-летний генерал руководил рашистами в Сирии, а летом 2022 года получал похвалу от Минобороны РФ за захват Лисичанска.

Видео дня

Александр Лапин: чем он известен

Генерал Лапин попал под критику из-за того, что сдал город Лиман в Донецкой области. Тогда рашисты были в окружении, операция была названа "Лиманский котел". Хоть Лапина и хвалили за "героический захват" Лисичанска, однако из-за Лимана он потерял репутацию. За провал в Лимане Лапина разнес вдребезги Рамзан Кадыров. Глава Чечни призвал Лапина "смывать кровь".

СМИ писали, что в России якобы достали из Москвы-реки тело генерал-полковника Лапина. Но оказалось, что это фейк.

Также СМИ сообщали, что Лапина уволили с должности командующего Центрального военного округа, но это тоже оказалось неправдой.

Вас также могут заинтересовать новости: