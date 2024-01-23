Он обеспечивал интернетом администрацию Путина и ФСБ.

В Москве внезапно "сломался" главный провайдер столицы "акадо-телеком", который обеспечивал интернет-трафиком государственные структуры России.

В Главном управлении разведки МО Украины говорят, что такая "беда" с Москвой случилась в результате успешных действий неизвестных киберволонтеров.

"Акадо-телеком" давал интернет непосредственно администрации Путина и ФСБ, заявляет украинская разведка.

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"Указанная компания обеспечивает услугами ряд государственных структур террористической России, в частности администрацию Путина, ФСБ, ФСО, органы местного самоуправления в Москве и других регионах, "Сбербанк" и другие объекты", - перечислили в ГУР.

По данным ведомства, на сбои в услугах провайдера Москва начала жаловаться 21 и 22 января.

Сейчас из-за проблем с интернетом значительно осложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора. Реальная картина убытков для России уточняется, утверждает ГУР.

В ГУР раскрыли детали о клонах Путина

На прошлой неделе в интервью Financial Times глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл определенные детали относительно клонов Путина. По его словам, он регулярно распознает ненастоящего Путина на телевидении.

Диктатора выдает физиономия: мочки ушей, расстояние между бровями и так далее, пересчитал Буданов. Глава ГУР говорит - украинцы легко могут сами понять, где какой Путин, если будут внимательными.

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