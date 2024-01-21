"Физиономию" диктатора изучают аналитики, отметил руководитель ГУР МО.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов настаивает, что регулярно на телевидении видит "клонов" российского диктатора Владимира Путина.

В интервью Financial Times его спросили о доказательствах того, что у главаря россиян есть двойники, и он ответил, что его аналитики изучают "физиономию Путина... - мочки ушей, расстояние между бровями и так далее".

По словам руководителя ГУР МО, "это не так сложно". "Вы можете легко сделать это сами", - утверждает собеседник.

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Ранее эксперты не раз говорили, что у Владимира Путина есть двойники, которые посещают разные мероприятия, а сам диктатор в это время сидит в бункере. В Кремле эту информацию опровергли - спикер Путина Дмитрий Песков утверждал, что главарь РФ услугами двойников "не пользуется" и в бункере "не отсиживается".

По словам бывшего премьер-министра РФ (был на этом посту с 2000 по 2004 год) Михаила Касьянова, у диктатора якобы нет двойников, которые "светятся" на видео. Экс-чиновник сказал, что лицо Путина меняется "в зависимости от каких-то медицинских составляющих".

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