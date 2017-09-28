В России написавшую на лбу школьника слово "дурак" учительницу уволили за аморальный проступок

В Санкт-Петербурге учительница 684-й школы, написавшая слово "дурак" на лбу второклассника, была уволена за совершение аморального проступка. Об этом сообщил представитель городского комитета по образованию, передают РИА Новости.

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"По нашей информации, сейчас идет процедура её (учительницы) увольнения на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ — расторжение трудового договора по инициативе работодателя за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы", — сказал собеседник агентства.

Представитель комитета по образованию добавил, что "все те претензии, которые предъявляла мама мальчика, подтвердились". Собеседник агентства не смог уточнить причины поступка учительницы, отметив, что в любом случае "человек, который совершает такие поступки, не должен работать в петербургской школе".

Как сообщалось ранее, учительница одной из петербургских школ написала слово «дурак» на лбу восьмилетнего школьника. Она это сделала, потому что дети не обращали внимания на учителя и рисовали «татуировки» маркером на руках.