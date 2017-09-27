В Петербурге учительница написала "дурак" на лбу школьника

В России учитель одной из петербургских школ написала слово «дурак» на лбу восьмилетнего школьника, пишут «РИА Новости».

Так, учительница 684-й школы написала на лбу второклассника «дурак» потому, что дети не обращали внимания на учителя и рисовали «татуировки» маркером на руках.

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Как сообщал УНИАН ранее, в понедельник, 26 сентября, на телеканале «РЕН ТВ» вышла передача «Самые шокирующие гипотезы» под названием «Земля плоская». Выпуск был посвящен теории о том, что на самом деле Земля плоская, все фотографии круглой планеты — это фальшивка, а космические агентства занимаются пропагандой «теории круглой Земли» ради того, чтобы осваивать бюджеты.