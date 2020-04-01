Кремль, несмотря на волну заражений Covid-19 в России, пока не планирует переносить парад к 9 мая

По словам Пескова, "ситуация мониторится".

В Кремле заявили, что решение о переносе парада Победы из-за коронавируса в Москве не принималось.

Читайте также"Доказательство в суде": россиян на карантине хотят обязать вести электронный дневник

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, здесь никаких других решений не принималось, ситуация мониторится», - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность переноса парада в Москве на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания COVID-19.