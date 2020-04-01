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Кремль, несмотря на волну заражений Covid-19 в России, пока не планирует переносить парад к 9 мая

13:52, 01 апреля 2020
Русский міръ
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Reuters

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, здесь никаких других решений не принималось, ситуация мониторится», - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность переноса парада в Москве на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания COVID-19.

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