РПЦ сдалась: патриарх Кирилл призвал верующих не ходить храмы из-за эпидемии

Глава РПЦ приводит в пример святую Марию Египетскую, которая ушла на самоизоляцию в пустыню.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса.

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"Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, и, если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской", - цитирует "Интерфакс" его заявление после литургии в храме Христа Спасителя.

Предстоятель церкви признался, что это решение далось ему нелегко. "51 год я проповедую с кафедр, призываю людей приходить в храмы, преодолевать тяготение своей собственной злой воли и внешних обстоятельств, я этому призыву посвятил всю свою жизнь, и надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов", - сказал он.

По словам Кирилла, церковь сегодня призывает строго исполнять все предписания, которые предлагаются санитарными властями РФ.

Напомним, РПЦ продолжает проводить службы в условиях эпидемии, но ввела ряд санитарных правил для церковных служб. В частности, священникам рекомендовали пока не подавать прихожанам крест «для лобзания» и воздерживаться от «преподания руки для целования».

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