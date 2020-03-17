В РПЦ из-за коронавируса священникам рекомендовали не подавать прихожанам руки для целования

Предписывается также регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, находящиеся в храме, к которым прикладываются верующие.

Московская епархия РПЦ в связи с эпидемией коронавируса ввела ряд санитарных правил для церковных служб. В частности, священникам рекомендуют пока не подавать прихожанам крест «для лобзания» и воздерживаться от «преподания руки для целования»

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Новая «Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции» была опубликована на официальном сайте Московского Патриархата.

Инструкция предусматривают целый ряд санитарных ограничений. К примеру, преподавать «запивку» рекомендуют только индивидуально — по отдельности каждому причастнику — в одноразовой посуде. Для раздачи антидора призывают использовать одноразовые гигиенические перчатки, а причастникам следует «воздерживаться от лобзания Чаши».

«Вместо преподания креста для лобзания по окончании Божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан», - говорится в инструкции.

«Священнослужителям рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования», - указали в Епархии.

Кроме прочего, предписывается регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, находящиеся в храме, к которым прикладываются прихожане.

Напомним, в Москве решили построить мегахрам площадью 17 тысяч квадратных метров.