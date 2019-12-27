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В России к Новому году начали продавать снег

13:24, 27 декабря 2019
Русский міръ
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Купленный снег можно вывезти самостоятельно / УНИАН

Об этом сообщает «Российская газета».

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Авторы объявления обещают, что их снег свежий, не прошлогодний, а также чистый и хрустящий. «Идеально подойдет для встречи Нового года», - отмечается в описании товара.

Купленный снег можно вывезти самостоятельно, но также за 300 рублей возможна доставка по городу, от заказа на две тысячи рублей она осуществляется бесплатно. «Рассмотрю вариант аренды», - заключает продавец.

По информации издания, в настоящий момент в Нижнем Новгороде нет осадков.

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Теги: #снег#Россия