В России к Новому году начали продавать снег
13:24, 27 декабря 2019Русский міръ
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Авторы объявления обещают, что их снег свежий, не прошлогодний, а также чистый и хрустящий.
Купленный снег можно вывезти самостоятельно / УНИАН
На сайте бесплатных объявлений появились несколько предложений о продаже снега к Новому году в Нижнем Новгороде.
Об этом сообщает «Российская газета».
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Авторы объявления обещают, что их снег свежий, не прошлогодний, а также чистый и хрустящий. «Идеально подойдет для встречи Нового года», - отмечается в описании товара.
Купленный снег можно вывезти самостоятельно, но также за 300 рублей возможна доставка по городу, от заказа на две тысячи рублей она осуществляется бесплатно. «Рассмотрю вариант аренды», - заключает продавец.
По информации издания, в настоящий момент в Нижнем Новгороде нет осадков.
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