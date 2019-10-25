Российские эксперты признали Егора Крида носителем антиценностей сатанизма
Роскомнадзор опубликовал исследование музыки российского исполнителя Егора Крида, проведенное общественной организацией «Национальный совет социальной информации».
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Эксперты совета назвали исполнителя «ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи».
Авторы экспертизы ссылаются, в частности, на книгу Ольги Четвериковой «Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России». В книге утверждается, что рэп и хип-хоп – это идеологическое оружие сатаназизма, которое пришло на смену музыке в жанре «хэви метал» и распространяется через соцсети.
«Рэп – это не просто экзотическая музыка, а агрессивная тоталитарная секта, религиозной основой которой являются африканские сатанинские культы», – цитируют книгу эксперты.
Специалисты также проанализировали татуировки Егора Крида.
«Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению New Age, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской.», – говорится в документе.
Эксперты заключили, что медиасреда выступлений Егора Крида содержит свыше 7/8 критериев запрещённого для детей информационного контента и имеет высокую степень риска причинения вреда здоровью и развитию детей и подростков.
Напомним, в феврале российская Госдума приняла в первом чтении законопроект об изоляции Рунета.