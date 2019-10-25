Российские эксперты признали Егора Крида носителем антиценностей сатанизма

По словам российских специалистов, рэп – это агрессивная тоталитарная сатанинская секта.

Роскомнадзор опубликовал исследование музыки российского исполнителя Егора Крида, проведенное общественной организацией «Национальный совет социальной информации».

Читайте такжеРоспотребнадзор увидел в комиксах о Дэдпуле «пропаганду нацизма» - СМИ

Эксперты совета назвали исполнителя «ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи».

Авторы экспертизы ссылаются, в частности, на книгу Ольги Четвериковой «Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России». В книге утверждается, что рэп и хип-хоп – это идеологическое оружие сатаназизма, которое пришло на смену музыке в жанре «хэви метал» и распространяется через соцсети.

«Рэп – это не просто экзотическая музыка, а агрессивная тоталитарная секта, религиозной основой которой являются африканские сатанинские культы», – цитируют книгу эксперты.

Специалисты также проанализировали татуировки Егора Крида.

«Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению New Age, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской.», – говорится в документе.

Эксперты заключили, что медиасреда выступлений Егора Крида содержит свыше 7/8 критериев запрещённого для детей информационного контента и имеет высокую степень риска причинения вреда здоровью и развитию детей и подростков.

Напомним, в феврале российская Госдума приняла в первом чтении законопроект об изоляции Рунета.