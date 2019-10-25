Появилось фото солдата, устроившего бойню в России

Срочник прослужил в забайкальской части четыре месяца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства восьми военнослужащих в войсковой части в Забайкалье Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читайте такжеО содеянном не жалеет: появились подробности бойни в воинской части РФ

Подозреваемого задержали, ним является рядовой Рамиль Шамсутдинов.

Как сообщает Baza, Шамсутдинову 20 лет, он родом из села Вагай Тюменской области. По информации издания, срочник прослужил в забайкальской части четыре месяца.

«Интерфакс» со ссылкой на источник отмечает, что рядового проверят на вменяемость.

Напомним, в России в пятницу, 25 октября, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли, двое получили ранения.

Как сообщал Telegram-канал Life Shot, ссылаясь на источник в воинской части в поселке Горный, солдат-срочник заявил, что не жалеет о содеянном.

В Минобороны предположили, что причиной стал нервный срыв, возникший у срочника на фоне личных проблем.