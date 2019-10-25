В России военный застрелил восемь сослуживцев во время смены караула
В России военнослужащий открыл огонь по сослуживцам: восемь погибших, двое раненых.
Как сообщили УНИАН в Минобороны РФ, инцидент произошел сегодня.
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«При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.
Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь, угрозы их жизни нет.
В ведомстве сообщили, что открывший огонь военнослужащий задержан.
«По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», - заявили в оборонном ведомстве.