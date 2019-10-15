Россиянам по ТВ показали порно вместо ток-шоу

Гендиректор российского кабельного канала пеняет на ошибку одного из сотрудников, который нечаянно вставил не тот кабель не с того спутника.

Днем 14 октября в российском Новомичуринске на местном телеканале зрители вместо программы "Место встречи" по НТВ увидели порнографический фильм.

Об этом КП сообщил местный житель и выслал видео с кадрами одной из канадских порностудий.

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"У меня бабушка обалдела от увиденного, — рассказывает молодой человек. — Позвонила, вызвала меня с работы. Да, она не ошиблась, жестче фильмов я не видел".

По словам парня, фильм шел около часа. В это время он якобы звонил директору канала, но тот только посмеялся, мол, такого быть не может.

Гендиректор компании "ТелеМаг" пояснил, что зрители увидели порно вместо ток-шоу из-за технического сбоя.

В это время в кабельной сети Новомичуринска проходили ремонтные работы. Один из сотрудников нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель. По словам гендиректора, трансляция порнофильма длилась около 15 минут.

Ранее телеведущего детской передачи на британском канале CBBC Стивена Киша обвинили в хранении порно с участием животных.