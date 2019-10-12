Больше никаких собак: звезда детского шоу погорел на порно с животными

Киш управляет фирмой по выгулу собак Tails Of Love Pet Care.

Телеведущего детской передачи на британском канале CBBC Стивена Киша обвинили в хранении порно с участием животных.

Об этом пишет Broghton & Hove News.

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У Киша обнаружили 27 изображений, на которых был изображен человек, вступающий в половой контакт с животным. На первом заседании суда 30-летний ведущий не признал свою вину. Следующее слушание назначено на 31 октября.

До этого времени Киша выпустили на свободу под залог. Пока ведущий ожидает приговора, ему запретили находиться рядом с собаками.

Стоит отметить, что Киш управляет фирмой по выгулу собак Tails Of Love Pet Care.

Киш был ведущим некоторых выпусков передачи Officially Amazing, участники которой пытаются побить нелепые и смешные рекорды Гиннесса. Программа выходит в эфир на CBBC - детском канале, принадлежащем компании «Би-би-си».

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