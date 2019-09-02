В Подмосковье ребенок покончил с собой во время школьной линейки
В российском Зеленограде (административный округ Москвы) ребенок покончил с собой в день школьной линейки.
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Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило агентство «Москва».
Сегодня утром в Зеленограде в лесном массиве около школы прохожей было обнаружено тело ребенка. По предварительным данным, несовершеннолетний свел счеты с жизнью во время школьной линейки или незадолго до ее начала», - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают следователи, проводится проверка.
Российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на СМИ сообщило, что погибшему ребенку около 12 лет.
Ранее развлекательное заведение в Новом Уренгое (Россия) предложило на своей странице в соцсетях бесплатный кальян школьникам в честь Дня знаний.