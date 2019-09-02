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В России школьникам предложили бесплатный кальян в День знаний

13:34, 02 сентября 2019
Русский міръ
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Школьникам предложили бесплатный кальян / кальян

Развлекательное заведение в Новом Уренгое (Россия) предложило на своей странице в соцсетях бесплатный кальян школьникам в честь Дня знаний.

Объявление появилось в воскресенье в аккаунте местной кальянной в социальной сети Instagram, передают "РИА Новости".

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Заведение пожелало подписчикам продуктивного учебного года и предложило "всем школьникам кальян на фрукте в подарок", отметив, что акция действует с 1 по 3 сентября. При этом в публикации была приписка: ее участниками могут стать только совершеннолетние.

В комментариях к посту депутат окружного законодательного собрания Иван Вершинин рекомендовал заведению удалить его, так как подобную рекламу могут понять превратно. Он также назвал публикацию "неудачной шуткой".

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Теги: #Россия#школа