В России школьникам предложили бесплатный кальян в День знаний

Заведение пожелало подписчикам продуктивного учебного года и предложило "всем школьникам кальян на фрукте в подарок".

Развлекательное заведение в Новом Уренгое (Россия) предложило на своей странице в соцсетях бесплатный кальян школьникам в честь Дня знаний.

Объявление появилось в воскресенье в аккаунте местной кальянной в социальной сети Instagram, передают "РИА Новости".

Читайте такжеВ России трое полицейских изнасиловали 17-летнюю девушку вместо ареста за секс с парнем на пляже

Заведение пожелало подписчикам продуктивного учебного года и предложило "всем школьникам кальян на фрукте в подарок", отметив, что акция действует с 1 по 3 сентября. При этом в публикации была приписка: ее участниками могут стать только совершеннолетние.

В комментариях к посту депутат окружного законодательного собрания Иван Вершинин рекомендовал заведению удалить его, так как подобную рекламу могут понять превратно. Он также назвал публикацию "неудачной шуткой".