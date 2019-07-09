"Быстро вопрос задавайте!" - Жириновский "наехал" на журналистов
13:22, 09 июля 2019Русский міръ
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Инцидент произошел в стенах Государственной Думы Российской Федерации.
Владимир Жириновский / REUTERS
Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко раскритиковал журналистов за отсутствие к нему вопросов.
Об этом сообщает агентство «Москва».
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Инцидент произошел в стенах Государственной Думы Российской Федерации.
«Я 20 минут говорю, что я подошёл. А вы почему молчите? Вам кто запретил вопросы задавать?» - набросился Жириновский на журналистов.
Он отметил, что подход к прессе не должен быть исключительно его монологом.
«Давайте быстро! Быстро вопрос!» - настоял депутат.
Как сообщал УНИАН, Жириновский на Красной площади в Москве раздавал прохожим деньги.
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