"Быстро вопрос задавайте!" - Жириновский "наехал" на журналистов

Инцидент произошел в стенах Государственной Думы Российской Федерации.

Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко раскритиковал журналистов за отсутствие к нему вопросов.

Об этом сообщает агентство «Москва».

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Инцидент произошел в стенах Государственной Думы Российской Федерации.

«Я 20 минут говорю, что я подошёл. А вы почему молчите? Вам кто запретил вопросы задавать?» - набросился Жириновский на журналистов.

Он отметил, что подход к прессе не должен быть исключительно его монологом.

«Давайте быстро! Быстро вопрос!» - настоял депутат.

Как сообщал УНИАН, Жириновский на Красной площади в Москве раздавал прохожим деньги.