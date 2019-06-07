"Пусть покушают": Жириновский на Красной площади раздавал прохожим деньги (видео)

Не все захотели брать у Жириновского деньги, однако большинство все же не отказались от подачки.

Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Красной площади в Москве раздавал прохожим деньги.

Инцидент произошел 6 июня, после участия Жириновского в торжествах, посвященных 220-летию со дня рождения Пушкина. Он вручал прохожим банкноты номиналом в тысячу рублей.

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Не все захотели брать у Жириновского деньги, однако большинство все же брали купюры, из-за чего вокруг политика окружила толпа.

"Вы не хотите, а другие хотят! Люди хотят, пусть покушают!", - говорил Жириновский, раздавая деньги.

Пользователи Сети критически отнеслись к действиям российского депутата: "Барин вышел к овцам. У людей никакого самоуважения. Стадо"; "Милостыня с барского плеча"; "Боярин с лёгкой руки крепостным копейки раздаёт..."; "Зачем быдлу вообще деньги,а то совсем работать перестанут, кинул хлебных кошек, как голубям и пусть благодарят его благородие", - пишут пользователи в комментариях под видео в соцсетях.

Напомним, в прошлом году Владимир Жириновский устроил драку в центре Москвы из-за того, что его назвали "г**ном".