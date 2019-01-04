"Пропустите, Верник едет!": российский телеведущий на джипе нагло проехался по пешеходной улице в Москве (видео)
14:25, 04 января 2019Русский міръ
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Игоря Верника сопровождали охранники в форме с рациями, которые отгоняли людей.
Российский актер и телеведущий Игорь Верник проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве.
Видеозапись, сделанную очевидцем, опубликовал канал «Москва 24».
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Автор записи рассказал, что Range Rover Верника двигался через толпу в Камергерском переулке. Его сопровождали охранники в форме с рациями, которые отгоняли людей. На кадрах слышно, как мужчина кричит: «Пропустите, Верник едет!»
Отмечается, что комментариев полиции по данному видео еще поступало.
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