"Пропустите, Верник едет!": российский телеведущий на джипе нагло проехался по пешеходной улице в Москве (видео)

Игоря Верника сопровождали охранники в форме с рациями, которые отгоняли людей.

Российский актер и телеведущий Игорь Верник проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве.

Видеозапись, сделанную очевидцем, опубликовал канал «Москва 24».

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Автор записи рассказал, что Range Rover Верника двигался через толпу в Камергерском переулке. Его сопровождали охранники в форме с рациями, которые отгоняли людей. На кадрах слышно, как мужчина кричит: «Пропустите, Верник едет!»

Отмечается, что комментариев полиции по данному видео еще поступало.

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