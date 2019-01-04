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"Пропустите, Верник едет!": российский телеведущий на джипе нагло проехался по пешеходной улице в Москве (видео)

14:25, 04 января 2019
Русский міръ
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Видеозапись, сделанную очевидцем, опубликовал канал «Москва 24».

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Автор записи рассказал, что Range Rover Верника двигался через толпу в Камергерском переулке. Его сопровождали охранники в форме с рациями, которые отгоняли людей. На кадрах слышно, как мужчина кричит: «Пропустите, Верник едет!»

Отмечается, что комментариев полиции по данному видео еще поступало.

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Теги: #Москва#ведущий