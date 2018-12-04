Скандальный актер Панин устроил пьяный дебош на борту самолета

Во время полета российский актер рассказывал пассажирам, как правильно курить в туалете самолета.

Актер Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета «Победы», летевшего из Стамбула в Москву.

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Инцидент произошел 1 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источник в «Победе» и пресс-службу авиакомпании.

По данным источника издания, Панин курил в туалетной комнате и не реагировал на предупреждения. Актер кричал пассажирам, что его бывшая жена работала стюардессой и научила его правильно курить в самолете, закрыв детектор дыма салфеткой.

Во время полета дебошир оскорблял бортпроводников, пил алкоголь, говорил, что он «звезда и в России ему ничего не будет». Также актер требовал ручку и собирался раздавать автографы. После посадки его сняли с борта полицейские.

В пресс-службе «Победы» сообщили, что собираются взыскать с актера все расходы авиакомпании, в том числе за санитарную обработку самолета.

Отметим, что это не первый пьяный дебош скандального актера в самолете.