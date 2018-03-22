"Лапал за ж*пу так, что руки тряслись": журналист рассказал о домогательствах Жириновского и корпоративной сауне ЛДПР

Журналист заверил, что его история - "ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР", и призвал своих друзей и подписчиков делиться похожими историями.

Журналист российского издания "Настоящее время" Ренат Давлетгильдеев обвинил лидера ЛДПР Владимира Жириновского в сексуальных домогательствах. Об этом он написал на своей странице в Facebook

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"Я никогда не скрывал историю о том, как после финала конкурса "Мисс Россия", который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном", - рассказал мужчина.

По словам журналиста, он тогда был совсем юным. В то же время журналист заверил, что его история - "ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР", и призвал своих друзей и подписчиков делиться похожими историями.

Напомним, ранее три российские журналистки обвинили в сексуальных домогательствах депутата Госдумы от ЛДПР и главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Несколько российских СМИ в различных формах прекращают сотрудничество с Госдумой РФ. Такое решение они приняли после того, как комиссия по этике не нашла "поведенческих нарушений" со стороны депутата из ЛДПР Леонида Слуцкого.