Секс-скандал в РФ: комиссия не нашла нарушений в поведении соратника Жириновского, ряд СМИ отказались сотрудничать с Госдумой

Слуцкому не придется отвечать за свое поведение.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого обвинили в домогательствах, заявил, что ему нечего стыдиться. Комиссия Госдумы РФ по этике заняла такую же позицию, не найдя нарушений в поведении депутата.

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Как передает Коммерсант, глава комиссии заявил: "Если журналисты считают, что их доказательства могут быть представлены в правоохранительные органы, - это их право".

Не была воспринята в качестве "факта", в частности, расшифровка аудиозаписи разговора Фариды Рустамовой с Леонидом Слуцким. По версии Рустамовой, Слуцкий предлагал ей "бросить" ее партнера и стать его "любовницей", называл "зайчуткой" и дотронулся до ее лобка.

Заседание проходило в закрытом режиме. В комиссию пожаловались на Слуцкого Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Заявлявшая о домогательствах со стороны депутата заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе в комиссию не жаловалась. Также в комиссию поступило обращение разобраться с ситуацией от экс-кандидата в президенты Ксении Собчак.

После решения комиссии от работы с Думой или некоторыми ее депутатами отказались РБК, «Коммерсант», «Дождь», «Лента.ру» и «Эхо Москвы».