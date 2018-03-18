Выборы Путина: в России на избирательные участки пришли человек-ракета и группа "моржей" (фото)

Как рассказали местные жители, молодой человек по собственной инициативе изготовил военный наряд.

В России в деревне Горбунки Ломоносовского района на один из избирательных участков пришёл местный житель в костюме межконтинентальной ракеты "Сармат".

Об этом сообщает Online47.

Как рассказали местные жители, молодой человек по собственной инициативе изготовил военный наряд. Сотрудники участковой комиссии без проблем подтвердили личность экстравагантного гостя и позволили ему пройти в кабинку для голосования.

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Акция вызвала большой ажиотаж на участке. Избиратели стали охотно фотографироваться с человеком-ракетой.

А вот в Барнауле на участок пришла целая группа "моржей" в нижнем белье. Некоторые из них надели маски белых медведей.

Напомним, что действующий президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. По уже сложившейся традиции он голосовал на избирательном участке, расположенном в здании Российской академии наук в Москве.