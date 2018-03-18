Путин проголосовал на выборах президента в Москве (фоторепортаж)

Он пришел на избирательный участок, расположенный в здании Российской академии наук.

Действующий президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента в Москве.

Об этом сообщает "РИА Новости". Он пришел на избирательный участок 2151, расположенный в здании Российской академии наук.

По его словам, успешным для себя он посчитает любой процент голосов, который "позволит продолжать исполнять обязанности главы государства".

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Как сообщал УНИАН, Украина будет добиваться непризнания миром «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму и введения санкций против их организаторов. О непризнании результатов таких выборов уже заявили ряд стран, в частности, Канада, Эстония и Германия. По поводу проведения этих выборов Украина уже обратилась к руководству ООН.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан РФ для голосования на выборах.